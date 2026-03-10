Esenler\'de Çatı Katında Yangın

ESENLER'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi havadan görüntülenirken çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Menderes Mahallesi 329. Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, alt katlara sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı yangında, binanın çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin dumanla kaplanan çatıya müdahalesi dron ile havadan görüntülendi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Tunahan Tekin, "En üst katta elektrik ya da soba nedeniyle yangın çıktı. Çatı katında aile yaşıyordu. Yangın sırasında hepsi dışarıya kaçmış. Can kaybı yok sadece mal kaybı var" dedi.