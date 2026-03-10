Esenler'de Çatı Katında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenler'de Çatı Katında Yangın

Esenler\'de Çatı Katında Yangın
10.03.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de bir binanın çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok.

ESENLER'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi havadan görüntülenirken çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Menderes Mahallesi 329. Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, alt katlara sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı yangında, binanın çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin dumanla kaplanan çatıya müdahalesi dron ile havadan görüntülendi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Tunahan Tekin, "En üst katta elektrik ya da soba nedeniyle yangın çıktı. Çatı katında aile yaşıyordu. Yangın sırasında hepsi dışarıya kaçmış. Can kaybı yok sadece mal kaybı var" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Esenler, İtfaiye, Güncel, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de Çatı Katında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
İsrail ordusu Lübnan’ın çok sayıda noktasına hava saldırıları düzenledi İsrail ordusu Lübnan'ın çok sayıda noktasına hava saldırıları düzenledi
Nükhet Duru kazancını açıkladı, The Weeknd yanıt verdi Nükhet Duru kazancını açıkladı, The Weeknd yanıt verdi
Trump’tan Avustralya’ya İran milli kadın futbol takımına “iltica hakkı“ vermesi çağrısı Trump'tan Avustralya'ya İran milli kadın futbol takımına "iltica hakkı" vermesi çağrısı
Özgür Özel’e bir soruşturma daha Özgür Özel'e bir soruşturma daha

15:14
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:42
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
13:57
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 15:43:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Esenler'de Çatı Katında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.