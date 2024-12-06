Esenler'de Çatlak Bina Boşaltıldı

Esenler'de 6 katlı bina, kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı.
Turgutreis Mahallesi 524. Sokak'taki binanın kolonlarındaki çatlakları fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Söz konusu adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Yapılan inceleme sonucu 6 katlı binadaki 12 daire tedbir amacıyla boşaltıldı. Binanın çevresine emniyet şeridi çekilirken, sokak araç trafiğine kapatıldı.
Yetkililerin, yapılacak detaylı incelemenin ardından binayla ilgili karar verecekleri öğrenildi.
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