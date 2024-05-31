Esenler'de engelli kıza cinsel istismar iddiası: İş yeri sahibi yakalandı - Son Dakika
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Esenler'de engelli kıza cinsel istismar iddiası: İş yeri sahibi yakalandı

Esenler\'de engelli kıza cinsel istismar iddiası: İş yeri sahibi yakalandı

Esenler'de bir giyim mağazasında çalışan 17 yaşındaki engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen iş yeri sahibi, polis tarafından yakalandı. Çocuğun teyzesi, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla yeğeninin patronu tarafından istismara uğradığını öne sürmüştü. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, çocuğun ifadesi doğrultusunda iş yeri sahibi A.K. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

31.05.2024 11:29
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Esenler'de yanında çalıştırdığı 17 yaşındaki engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen iş yeri sahibi yakalandı.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasında çalışan çocuğun teyzesi, dün sosyal medyadan bir video yayınlayarak, yeğeninin patronu tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada, yüzde 40 engeli olduğu öğrenilen çocuğun, 30 Mayıs'ta ailesine, 40 gündür yanında çalıştığı patronu A.K. tarafından cinsel istismara uğradığını anlattığı belirlendi.

Polisler tarafından aynı gün Başakşehir'de yakalanan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Esenler, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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