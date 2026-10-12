Esenler\'de iki kızın tartışması kavgaya dönüştü, biri arkadaşını saçından sürükledi

Esenler'de iki kızın tartışması kavgaya dönüştü, biri arkadaşını saçından sürüklediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenler'de 10 Ekim Cumartesi saat 20.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde iki kız arkadaş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavgada biri, saçından tuttuğu arkadaşını bir süre yerde sürükledi; yaşananlar seyir halindeki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
ESENLER'DE 2 kız arkadaş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada kızlardan biri, saçından tuttuğu arkadaşını bir süre yerde sürükledi.
Olay, 10 Ekim Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta toplanan kız grubundaki 2 kişinin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, kavganın taraflarından biri, saçından tuttuğu arkadaşını bir süre yerde sürükledi. Ardından arkadaşının saçlarını bırakan kız, hiçbirşey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşananlar sokakta seyir halindeki bir otomobilin araç kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: DHA
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