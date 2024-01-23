Esenler\'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Esenler'de, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Havalimanı Mahallesi Garanti Caddesi'ndeki 3 katlı binanın altındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü, üst katlarda mahsur kalan 3 kişi ekipler tarafından tahliye edildi. Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla binadan çıktı.

Sağlık görevlileri, ambulanslarda tahliye edilen vatandaşlara müdahalede bulundu.