Esenler\'de Kadir Gecesi Programı

17.03.2026 09:52
Esenler Belediyesi'nin düzenlediği '10 Bin Hatim, 100 Bin Dua' etkinliğinde umre çekilişi yapıldı.

ESENLER Belediyesi tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen '10 Bin Hatim, 100 Bin Dua' programı, Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirildi. Programda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Karataş sohbet gerçekleştirdi, noter huzurunda yapılan çekilişle 26 kişi umre ziyaretine hak kazandı.

Esenler Belediyesi tarafından geleneksel olarak Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirilen Kadir Gecesi'ne özel '10 Bin Hatim 100 Bin Dua' programı, bu yıl yüzlerce Esenlerliyi bir araya getirdi. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın sohbet verdiği programda on binlerce hatim bağışı yapıldı. Gecede İshak Demir Kuran'ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş, Esenler İlçe Müftüsü İbrahim Özen, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında noter huzurunda umre çekilişi yapıldı. Gecede Esenler İlçe Müftüsü İbrahim Özen dua etti, vatandaşlar duaya eşlik etti.

'BU GELENEĞİN YAŞATILMASI SON DERECE KIYMETLİ'

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bir ramazan geleneği olan '10 Bin Hatim, 100 Bin Dua' programında yine birlikteyiz. Gördüğünüz gibi, meydan bu soğuk havaya rağmen tıklım tıklım dolu. Bu geleneğin yaşatılması son derece kıymetli ve anlamlı. Şehirler, gelenekleriyle yaşar. Bir şehirde ne kadar güçlü gelenekler inşa edebilirseniz, o şehir de insanlarını o ölçüde kuşatır ve onlara farklı bir muhabbet iklimi sunar. Biz de bu şehirde böyle bir geleneğin oluşmasını istedik. Bugün on binlerce hatim okundu, yüz binlerce kardeşimizle birlikte burada duaya duruyoruz. Aynı zamanda buradaki kardeşlerimiz arasında umre kuraları çekilecek. Kurada ismi çıkan kardeşlerimiz umreye gitme imkanı bulacak. Bu gecenin en anlamlı yanı ise duadır. Çünkü dua, Rabbimize olan niyazımızdır. Dualarımızın geri çevrilmeyeceğine inandığımız bu mübarek gecede, yeryüzündeki mazlumlar için dua edeceğiz. Zalimlerin kahrolması, mazlumların kurtulması için niyazda bulunacağız. Burada binlerce kardeşimizin dudaklarından dökülen, yüreklerinden kopan dualardan bir tanesi kabul olsa, belki de insanlığın merhametine büyük bir katkı sağlayacaktır. Bugün insanlık için duaya duruyoruz; Gazze için, Filistin için ve yeryüzündeki tüm mazlumlar için dua ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Kazı ekibi şaştı kaldı 1500 yıllık mozaikteki mesaj herkesi hayrete düşürdü Kazı ekibi şaştı kaldı! 1500 yıllık mozaikteki mesaj herkesi hayrete düşürdü
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Define kazısı Yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu Define kazısı Yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu
İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
Boş kaleye gol atamadı Boş kaleye gol atamadı

10:42
Neredeyse ağlayacaktı Fenerbahçe taraftarından Tedesco’ya özel hediye
Neredeyse ağlayacaktı! Fenerbahçe taraftarından Tedesco'ya özel hediye
10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
09:44
Trump’ın “Alma onuru benim olacak“ dediği Küba karanlığa gömüldü
Trump'ın "Alma onuru benim olacak" dediği Küba karanlığa gömüldü
09:41
Kadir Gecesi Fatih Camii’nde dikkat çeken anlar Kadınlar başörtülerini bıraktı
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı
08:45
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
07:19
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
Advertisement
