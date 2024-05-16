Esenler'de Polisin İhtarına Uymayan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Esenler'de Polisin İhtarına Uymayan Şüpheli Tutuklandı

Esenler\'de Polisin İhtarına Uymayan Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler'de hırsızlık suçunu önlemek amacıyla çalışma yaparken dur ihtarına uymayan bir şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, kaçarken çarptığı araçlara hasar verdi. Yapılan araştırmada şüphelinin daha önce de birçok suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli, çeşitli suçlardan tutuklandı.

16.05.2024 10:49
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Esenler'de polisin "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

İlçede hırsızlık suçunun önlenmesine yönelik çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nene Hatun Mahallesi'nde şüphelendikleri panelvanı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, araçla kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamacada çarptığı bir çok aracın hasar görmesine sebep olan şüpheli N.G, Tuna Mahallesi'nde kullandığı araçla yakalandı.

Yapılan araştırmada N.G'nin "hırsızlık", "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme" gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpheli N.G, "işyerinden hırsızlık", "otodan hırsızlık", "kamu malına zarar verme" ve "polisin dur ihtarına uymama" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de Polisin İhtarına Uymayan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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