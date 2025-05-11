Esenler'de Satırla Gezen 14 Yaşındaki Zanlı Yakalandı

Esenler'de elinde satırla sokakta gezen zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Mayıs'ta bir kişinin elinde satırla sokakta dolaştığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları saha çalışmasında şüphelinin 14 yaşındaki E.D. olduğunu belirledi.

Zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.