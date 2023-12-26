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Esenler'de silahlı saldırı: Yaralı kişi ağır durumda - Son Dakika
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Esenler'de silahlı saldırı: Yaralı kişi ağır durumda

Esenler'de sokakta yürüyen Zeki G, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Zeki G, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Esenler\'de silahlı saldırı: Yaralı kişi ağır durumda
26.12.2023 - 11:51,
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Esenler'de sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi 1107 Sokak'ta yürüyen Zeki G'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi silahla ateş edip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralandığı ve durumunun ağır olduğu belirlenen Zeki G, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

???????Zeki G'nin silahlı saldırının ardından yere düşmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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Esenler, Saldırı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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