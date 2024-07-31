Esenler'de, motosikletle bir tekstil atölyesinin önüne gelen 2 zanlıdan birinin silahla içeri ateş açması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Menderes Mahallesi 369 Sokak'taki tekstil atölyesinin önüne motosikletle gelen 2 kişiden biri, iş yerinin camından içeri silahla ateş ederek Metin Dolançay'ı (41) vurdu.
Şüpheliler, geldikleri motosikletle kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin hastaneye kaldırdığı Dolançay, kurtarılamadı.
Metin Dolançay'ın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
Polis, saldırganları yakalamaya çalışıyor.
Son Dakika › Güncel › Esenler'de Tekstil Atölyesine Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?