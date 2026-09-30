Esenler'de trafikte kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Esenler'de trafikte kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira ceza kesildi

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Esenler'de trafikte araçlarından inerek kavga eden 2 sürücüye toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetlerine 60 gün el konulurken araçları 60 gün trafikten men edildi, sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

Esenler'de trafikte araçlarından inerek kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarına yansıyan trafk kavgasına ilişkin çalışma başlattı.

İncelemede, Turgutreis Mahallesi'nde trafiğin yoğun olduğu bir sokakta 2 sürücünün araçlarından inerek tartıştığı, ardından birbirlerine fiziksel saldırıda bulunduğu belirlendi.

Plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen M.K. ve Ö.C. ekiplerce yakalandı.

Bu kişilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" maddesinden toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçları da 60 gün trafikten men edildi.

Sürücüler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Esenler'de trafikte kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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