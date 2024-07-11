Esenler'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Esenler'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler'deki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri aranan suçlular listesinde yer alırken, diğerinin ise daha önce uyuşturucu ticareti ve yaralama gibi suçlardan kaydı bulunuyor. Şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

11.07.2024 10:21
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Esenler'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Menderes Mahallesi'ndeki bir evin çatı katında narkotik madde bulunduğunu, şüpheli kişilerce de bunun ticaretinin yapıldığını tespit etti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, polislere pompalı tüfek doğrultan R.Ö. ve yanındaki M.T'yi gözaltına aldı.

Bu kişilerden 12 uyuşturucu hap, 4 şişeye konulan 125 gram sıvı uyuşturucu, 64 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, şırınga, ruhsatsız pompalı tüfek, 6 fişek, telefon ve 990 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden M.T'nin "uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma", "yaralama", "tutuklu hükümlünün kaçması" başta olmak üzere 12 suçtan arandığı ve hakkında 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, R.Ö'nün ise "uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma", "yaralama" gibi suçlardan çok sayıda kaydının olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenler'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenler'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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