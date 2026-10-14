Esenler\'de yağışla devrilen ağaç Tekstilkent Bulvarı trafiğini kontrollü hale getirdi

Esenler'de yağışla devrilen ağaç Tekstilkent Bulvarı trafiğini kontrollü hale getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenler Yüzyıl Mahallesi'ndeki Tekstilkent Bulvarı'nda akşam saatlerinde yağışın etkisiyle bir ağaç yola devrildi. İstanbul'da etkisini artıran yağışın ardından ağaç nedeniyle araç trafiği kontrollü biçimde sürdürüldü.
ESENLER'de yağışın etkisiyle caddeye ağaç devrildi.
Olay, akşam saatlerinde Yüzyıl Mahallesi Tekstilkent Bulvarı'nda meydana geldi. İstanbul'da etkisini artıran yağışın ardından bulvar üzerindeki bir ağaç, araç trafiğinin olduğu caddeye devrildi. Ağacın devrilmesi nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: DHA
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