Esenler\'de yağışla devrilen ağaç Tekstilkent Bulvarı trafiğini kontrollü hale getirdi

ESENLER'de yağışın etkisiyle caddeye ağaç devrildi.

Olay, akşam saatlerinde Yüzyıl Mahallesi Tekstilkent Bulvarı'nda meydana geldi. İstanbul'da etkisini artıran yağışın ardından bulvar üzerindeki bir ağaç, araç trafiğinin olduğu caddeye devrildi. Ağacın devrilmesi nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.