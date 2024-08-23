Esenler'de yaşlı adam evine saldıran gençlere ateş açtı - Son Dakika
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Esenler'de yaşlı adam evine saldıran gençlere ateş açtı

Esenler\'de yaşlı adam evine saldıran gençlere ateş açtı

Esenler'de yaşlı bir adam, evine taş atan gençlere kuru sıkı tabancayla ateş açtı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

23.08.2024 11:27
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Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, Esenler'de 67 yaşındaki Cevat Erdoğdu ile sokakta yüksek sesle konuşan bir grup genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gruptakiler, Erdoğdu'nun evine taş atarak saldırmaya başladı. Erdoğdu ise evinin penceresinden kuru sıkı tabancayla ateş açtı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Çarşamba günü akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 67 yaşındaki Cevat Erdoğdu ile evinin önünde yüksek sesle küfürlü konuşan gençler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gençler, kendilerini uyaran Erdoğdu'nun evine taş atmaya başladı. Bunun üzerine sinirlenen Erdoğdu evinin penceresinden gençlere kuru sıkı tabancayla ateş açtı. Saldırganlar ise tabancayı görünce olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından Erdoğdu'nun tabancasına el koydu. Cevat Erdoğdu'nun tabancayla ateş açma anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

4 EL ATEŞ ETTİM

Cevat Erdoğdu, "Dün akşam biz burada balkonda hanımla çay içiyorduk. O sırada buradaki gençler, 15-20 kişi, bir tanesi benim akrabam. Hatta diğerlerini de getiren o. Bunlar önce burada küfürler ettiler, bağırdılar, birbirlerine küfrediyorlar bize değil. Bende dedim ki, 'Adam akıllı oturuyorsanız oturun, oturmuyorsanız çekin gidin' onlarda bana 'Burası bizim yerimiz, biz buradan gidemeyiz. Sen kimsin? Aşağı gel erkeksen.' gibi laflar ettiler. Bende karşılık verince 'aşağı in' dediler. Çağıranda benim akrabam, diğer çocukları toplayanda o. O sırada benim oğlanda kapıları kilitledi dışarı çıkamadık. Hem çocuğumu korumak hem de korkutmak amaçlı kuru sıkı tabancayla 4 el ateş ettim" dedi.

Kaynak: DHA

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