Esenler Menderes Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Esenler Menderes Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenler Menderes Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen nedenle başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirilirken çatıda hasar meydana geldi.
İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Menderes Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.???????
Kaynak: AA
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