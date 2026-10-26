Esenler Menderes Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Menderes Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.???????