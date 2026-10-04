Esenler Metris Kavşağı'nda damperi açık kamyon iki tabelaya çarptı, sürücü aranıyor - Son Dakika
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Esenler Metris Kavşağı'nda damperi açık kamyon iki tabelaya çarptı, sürücü aranıyor

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Esenler Metris Kavşağı\'nda damperi açık kamyon iki tabelaya çarptı, sürücü aranıyor
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Esenler Metris Kavşağı'nda damperi açık seyreden kamyonun çarptığı yön tabelası yola düştü. Kamyon sürücüsü kısa süre sonra caddedeki başka bir tabelaya daha çarptı; tabelalar ekiplerce kaldırılıp cadde trafiğe açılırken polis kaçan sürücüyü arıyor.

Esenler'de, damperi açık halde giden kamyon yön tabelalarına çarpıp, devirdi.

Metris Kavşağı'nda damperi açık halde seyreden bir kamyonun çarptığı yön tabelası yola düştü.

Buna rağmen yoluna devam eden kamyonun şoförü kısa bir süre sonra caddedeki başka bir tabelaya çarptı.

Tabelaların ekiplerce yoldan kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
OtomobilEsenlerGüncelPolisOlaySon Dakika

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