Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, genç Muharrem'e bisiklet hediye etti

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, verdiği sözü yerine getirerek, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde genç Muharrem'e bisiklet hediye etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, babası engelli olan genç Muharrem'e verdiği bisiklet sözünü 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde tuttu. Aldığı hediye karşısında çok mutlu olduğunu dile getiren Muharrem, Başkan Özer'e teşekkür ederek, şunları söyledi:

"En büyük hayalim bir bisiklete sahip olmaktı"

"Ahmet amcama, beni unutmadığı için ve bu bisikleti aldığı için teşekkür ediyorum. En büyük hayalim bir bisiklete sahip olmaktı. Başkan'ımız bugün bana bir bisiklet hediye etti. Sadece beni değil, çalışmaları ile onların yanında olacağını söyleyerek buradaki tüm çocukları da mutlu etti. Allah, Başkanımızdan razı olsun. Bisikletimi çok beğendim. Daha önce karşılaştığımızda, Başkanımız bana bisiklet sözü vermişti. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde de bu sözünü yerine getirdi. Bisikletim ile doya doya gezeceğim. Ahmet amcama beni unutmadığı için çok teşekkür ederim."