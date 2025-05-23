Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Tutukluluğu Devam Ediyor

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) 7 ay önce "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan ve bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğunun devamına karar verildi.

7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Ahmet Özer'in yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah saatlerinde başlandı. Duruşma, Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan 1 no'lu duruşma salonunda görüldü. Duruşmayı Ahmet Özer'in kızı Seraf ve birçok yurttaşın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu takip etti. Özer, 58 sayfalık bir buçuk saat süren savunmasının ardından hakimin sorularını yanıtladı.

Ardından Özer'in avukatlarından Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz de savunmalarını gerçekleştirdi. Avukatların ardından iki gizli tanık dinlendi. ses ve görüntüsü gizlenerek SEGBİS aracılığıyla bağlanan gizli tanıklardan biri, Özer'i 1998-2000'li yıllarda tanıdığını belirterek, kendisinin üst düzey örgüt yöneticilerinden biriyle görüştüğünü, onun da intihar ettiğini söyledi. Bir başka gizli tanık ise "2020 yılında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandım. Çok kişiyi tanıyorum. Herkesi hatırlamam mümkün değil. Hatırladıkça ifade vermeye devam ediyorum. Ahmet Özer'i Esenyurt Belediye Başkanı olunca hatırladım." diye ifade verdi.

Özer ve avukatları tanık beyanlarına karşı savunma yaptı. Savcı ise Özer'in tutukluluk halinin devamını yerinde bulduğuna dair mütalaasını verdi.

"7 aydır özgürlüğümden mahrumum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum"

Mütalaaya karşı söz alan Özer, "Savcı her davada söylenen lafları tekrar etti. Bir insanın özgürliğü söz konusu. 4 ay boyunca iddianame yazılmadı. Bu operasyon aslında Esenyurt'a kayyum atamakla ilgili. Bir amacı da Esenyurt'tan İstanbul'a tünel kazmaktır. CHP'yi terör örgütüyle ilişkilendirmektir. Bugün burada tarihi bir karar vereceksiniz. 7 aydır özgürlüğümden mahrumum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

"Biz yedi buçuk saattir ne anlatıyoruz"

Avukatı Hasan Sınar ise, mütalaaya karşı, " Türkiye'de şu an cezaevlerinde tutuklu sayısı Mayıs 2025 itibarıyla 405 bin. Kıbrıs'ın nüfusundan daha fazla insan cezaevlerinde. Bundan 22 yıl önce Türkiye'de tutuklu insan sayısı 60 bindi. Bir anda ülkeden suçlu mu çıkmaya başladı. Tutuklama tedbiri çok yanlış biçimde uygulanıyor. Biz burada anlatıyoruz anlatıyoruz duvara çarpıyoruz ya. Biz yedi buçuk saattir ne anlatıyoruz! Belgelerle gelmedim mi? Benim müvekkilim ne anlattı? Bütün delilleri çürütmedik mi karşınızda? Tutuklama öldürmekten sonra yapabileceğiniz en büyük kötülüktür." şeklinde tepki gösterdi.

Mahkeme, savunmalara ve taleplere rağmen, Ahmet Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava, 14 Temmuz saat 10: 00'a bırakıldı. Ahmet Özer, salondan alkışlar ve sloganlarla çıktı ve yakınları tarafından "Herşey güzel olacak" sözleriyle cezaevine uğurlandı.