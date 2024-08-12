Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, işgal altındaki tesisleri denetledi - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, işgal altındaki tesisleri denetledi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçe genelinde yürütülen projeleri denetlemek için tesisleri ziyaret etti. Özer, işgal altındaki tesislerin Esenyurt halkına geri verileceğini ve adaletsizliğin giderileceğini söyledi.

12.08.2024 16:29  Güncelleme: 16:52
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçe genelinde yürütülen projeleri denetlemek için tesisleri ziyaret etti. Özer,  "Kısa sürede birçok tesisimizin işgal altında olduğunu tespit ettim. Bu tesislerimizi Esenyurt halkı adına, onları tekrar Esenyurtlulara vermek için işgallerden kurtaracağız. Bazı tesislerimiz, yok pahasına birilerine peşkeş çekilmiş" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçe genelinde yürütülen projeler hakkında bilgi almak için çeşitli tesislere bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Özer, tesislerde çalışan personelle bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu ve yürütülen çalışmaların hakkında detaylı bilgi aldı.

Özer, şunları kaydetti:

"Kısa sürede bazı tesislerimizin işgal altında olduğunu tespit ettim. Bu tesislerimizi Esenyurt halkı adına, onları tekrar Esenyurtlulara vermek için işgallerden kurtarmaya kararlıyız. Bazı tesislerimiz, yok pahasına birilerine peşkeş çekilmiş. Bazıları da hala işgal altında bulunuyor, kullanıldığı halde kirası ödenmiyor. Bizim kiraladığımız tesisler, binalar ise çok yüksek fiyatlarla kiralanmış. Belediyenin tesisleri yok pahasına kiraya veriliyor ama belediyenin kiraladığı yerler ise fahiş fiyatlara kiralanmış oluyor. Çok büyük bir çarpıklık ve adaletsizlik var. Biz bu adaletsizliği gidermeye kararlıyız. Tesislerimizi işgalden kurtaracağız. Mevcut tesislerimizdeki işletmelerimizi ise daha hijyenik, temiz, kaliteli, ucuz ve halkın memnun olduğu tesisler haline getireceğiz."

Başkan Özer, ziyaretler sırasında vatandaşlarla da bir araya gelerek onların taleplerini ve önerilerini dinledi. Özer, ilçe genelinde sosyal projelerin artacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, işgal altındaki tesisleri denetledi - Son Dakika

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