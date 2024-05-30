Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, özel çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, özel çocuklarla bir araya geldi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, belediyenin At Binicilik Tesisi'nde özel çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar, Başkan Özer ile hem tesisi gezdi hem de ilk kez binicilik deneyimi yaşadı.

30.05.2024 11:49
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, belediyenin At Binicilik Tesisi'nde özel çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar, Başkan Özer ile hem tesisi gezdi hem de ilk kez binicilik deneyimi yaşadı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, özel gereksinimli çocukları belediyenin At Binicilik Tesisi'nde ağırladı. Başkan Özer ile tesisi gezen çocuklar, hem atları sevdi hem de ilk kez binicilik deneyimi yaşadı. Misafirleriyle tek tek ilgilenen Özer, atla terapinin özel çocuklar üzerindeki olumlu etkisine değinerek, tesisin rehabilitasyon amacıyla da kullanılacağını söyledi. Aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçiren çocuklar, Başkan Özer'e teşekkür ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Çocuklarımızın daha mutlu olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz"

Tesiste çocuklarla keyifli vakit geçirdiğini belirten Başkan Özer, "Özel çocuklarımızı tesisimizde atlarla buluşturduk. Psikologlar, atlarla vakit geçirmenin çocuklara iyi geldiğini de söylüyor. Bu nedenle bu tür faaliyetlerimiz devam edecek. Biz de belediye olarak bu çocuklarımızın daha mutlu ve daha iyi olabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün de çocuklarımızla bir araya gelerek arkadaş olduk. Onlarla ata bindik ve tesisimizi gezdik. Bundan sonraki süreçte de özel çocuklarımızla sık sık görüşeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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