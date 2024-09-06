Esenyurt Belediye Başkanı Zabıtalarla Bir Araya Geldi

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(İSTANBUL) - Zabıta Haftası dolayısıyla zabıtalarla bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Zabıta, yerel yönetimlerin gözü ve kulağıdır. Bu nedenle ilçemize bir aidiyet duygusuyla sahip çıkmanızı istiyorum. Ben size güveniyorum. Birlikte bu şehri en iyi şekilde yöneteceğimize inanıyorum" dedi.

Başkan Özer, Zabıta Teşkilatı'nın 198. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde personel ile bir araya geldi. Personelin haftasını kutlayan Özer, şunları söyledi:

"Yerel idarenin yaptığı işlerin içinde güvenliği, huzuru, düzeni sağlayacak yapı zabıtadır. O nedenle zabıta bir yerel yönetimin dışarıya açılan kapısı, gözü ve kulağıdır. Bir belediyenin halk nezdinde itibarı zabıtanın hareketleriyle ölçülür. Eğer Esenyurt Belediyesi halkın nezdinde iyi görülürse, alkışlanırsa bunda birinci derecede sizin payınız var demektir. Çok kıymetli bir görev yaptığınızı biliyorum. Sizlerinde bu bilinçle hareket etmenizi istiyorum. Daima kötülüğün karşısında olup iyiliğin ve mazlumun yanında duracaksınız. Zabıta arkadaşlardan isteğim şudur: Bir hizmet yaparken, vatandaşlarla konuşurken belediyemizi, beni ve bu toplumu temsil ettiğinizin bilinciyle konuşmalısınız. Bu şehre bir aidiyet duygusuyla sahip çıkmanızı isterim. Siz bu şehre sahip çıkın, ben de size sahip çıkacağım. Birlikte bir destan yazalım Allah'ın izniyle, bir fark yaratalım. Vatandaşlarımız bizimle gurur duysunlar ve biz onlara güzel, temiz, yaşanabilir bir Esenyurt bırakalım. Ben size güveniyorum. Birlikte bu şehri en iyi şekilde yöneteceğimize inanıyorum. Her birinize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Zabıta Hafta'nızı kutluyorum."