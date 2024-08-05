Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi\'nde Yaz Eğitimleri Devam Ediyor

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde bilim ve sanat atölyelerinde uygulamalı ve teorik eğitimler devam ediyor. Atölye çalışmalarıyla çocukların bilişsel ve zihinsel gelişimine katkı sunulması amaçlanıyor.

Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde yaz eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. 3 farklı branşta 6 hafta sürecek eğitimlerde çocuklar hem eğleniyor hem de deneyimleyerek öğreniyor.

Drama derslerinin çocuklar üzerindeki etkisine değinen Yaratıcı Drama ve Tiyatro Eğitmeni Nihat Çetinkaya, şunları söyledi:

"Yaz kursları kapsamında yaratıcı drama kurslarımız var. Biz burada çocuklarla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Öncelikle dramadan biraz bahsedecek olursam; bir duyguyu, düşünceyi, hikayeyi, anıyı ya da hayallerinde kurduğu bir hikayeyi tekrar burada arkadaşlarıyla grup halinde düşünerek üzerine bir şeyler koyarak canlandırma yöntemi. Burada çocuklar drama dersi ile aslında hayatı deneyimliyor. Düşüncelerini ve hayallerini yeniden deneyimleyerek öğreniyor. Böylece çocuklar empati, duyarlılık duygusu geliştirebiliyor, yaşadığımız iyi ve kötü olan bütün duygulara yön verebiliyor. Derslerimizin en güzel yanı ise eğlenerek öğrenmek."

Derslerin çok verimli geçtiğini belirten Temel Bilgisayar Eğitmeni Leyla Cengiz, "Burada atölye tarzı bir sistem üzerinden gidiyoruz. Dersler çok verimli oluyor. İkinci sınıf öğrencilerimizden başlayıp sekizinci sınıf öğrencilerimize kadar devam ediyor. Uygulamalı olarak bilgisayar parçalarını öğretiyoruz. Donanım ve yazılım ağırlıklı gidiyoruz. Günümüz teknoloji çağı olduğu için velilerin de çocukların da ilgisi çok yüksek ve derslerde teknolojiye artık çok yatkınlar" diye konuştu.