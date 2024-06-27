Esenyurt Belediyesi İşletmelere Deprem Bilinci Eğitimi Veriyor - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi İşletmelere Deprem Bilinci Eğitimi Veriyor

Esenyurt Belediyesi İşletmelere Deprem Bilinci Eğitimi Veriyor

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki işletmelerin personeline deprem bilinci eğitimi vermeye başladı. Eğitimlerde deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

27.06.2024 14:30  Güncelleme: 15:41
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi tarafından ilçedeki işletmelerin personeline deprem bilinci eğitimi verilmeye başladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in öncülüğünde başlatılan ve Afet İşleri Müdürlüğü tarafından verilen bilinçlendirme eğitimlerinde deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında nelerin yapılması gerektiği anlatıldı. Eğitim sonunda sertifikalarını alan personel, Başkan Özer'e teşekkür etti.

Eğitim verilen işletmenin müdürü Şükrü Alikaya, "Öncelikle Esenyurt Belediye Başkanı'mız Ahmet Özer'e teşekkür ederim. 15 kişilik bir ekiple geldiler, hem teorik olarak hem de uygulamalı olarak eğitim verdiler. Personellerimizin deprem konusunda bilinçlenmesi bizim için çok önemli. Hem kendileri bilinçlendi hem de ailelerini bilinçlendirecekler. Bu eğitimde deprem öncesi ve sonrası neler yapacağımızı, hangi önlemleri alacağımızı da öğrendik" dedi.

Kaynak: ANKA

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