Esenyurt Belediyesi İşletmelere Deprem Bilinci Eğitimi Veriyor

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi tarafından ilçedeki işletmelerin personeline deprem bilinci eğitimi verilmeye başladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in öncülüğünde başlatılan ve Afet İşleri Müdürlüğü tarafından verilen bilinçlendirme eğitimlerinde deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında nelerin yapılması gerektiği anlatıldı. Eğitim sonunda sertifikalarını alan personel, Başkan Özer'e teşekkür etti.

Eğitim verilen işletmenin müdürü Şükrü Alikaya, "Öncelikle Esenyurt Belediye Başkanı'mız Ahmet Özer'e teşekkür ederim. 15 kişilik bir ekiple geldiler, hem teorik olarak hem de uygulamalı olarak eğitim verdiler. Personellerimizin deprem konusunda bilinçlenmesi bizim için çok önemli. Hem kendileri bilinçlendi hem de ailelerini bilinçlendirecekler. Bu eğitimde deprem öncesi ve sonrası neler yapacağımızı, hangi önlemleri alacağımızı da öğrendik" dedi.