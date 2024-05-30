Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi 40 Kişiyi İş Sahibi Yaptı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi 40 Kişiyi İş Sahibi Yaptı

İşsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 40 vatandaşı daha iş sahibi yaptı. İş arayanlar ile işverenleri buluşturan ESBİM, gerçekleştirilen mülakatlar sonrası vatandaşları işe yerleştirdi.

30.05.2024 15:36
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(İSTANBUL) - İşsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla iş arayanlar ile işverenleri bir araya getiren Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 40 vatandaşı daha iş sahibi yaptı.

Esenyurt Belediyesi, işsizlik sorunuyla mücadele etmeye devam ediyor. Sektörün öncü firmaları ile iş arayan vatandaşları buluşturan ESBİM, gerçekleştirilen mülakatlar sonrası 40 vatandaşı daha iş sahibi yaptı.

Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen mülakatlara katılan vatandaşlar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e teşekkürlerini iletti. Belediye yetkilileri ise ilçede işsizlik sorununa karşı yürütülen çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini açıkladı.

Firma yetkilileri ile görüşme yapmak için mülakata giren Emin Yavuz, "ESBİM, iş bulma arayışı içerisinde olanlar için gerçekten çok avantajlı bir yer. Burada iş arayanlar ile işverenlerin birebir görüşme fırsatı bulması bizler için çok önemli. İnşallah daha bunun gibi birçok çalışma yapılır. Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt'ta işsizlik sorununu ortadan kaldırmak için var gücüyle çalışıyor. Bu çalışmaları faaliyete geçirdiği için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

ESBİM sayesinde iş arayan vatandaşlarla daha kolay buluştuklarını belirten firma yetkilisi Seranay Şimşek ise "Üretim ve paketleme bölümümüzde işe alımlar yapmak için buradayız. ESBİM'den bu konuda destek aldık. Çalışma adayı arkadaşlarımız ile görüşmeler yapıp, isimleri belirledik. Bu çalışmaların değerli olduğunu düşünüyorum. Burası aracılığıyla iş arayan arkadaşlarımız bizimle kolaylıkla irtibat kurabiliyor. Bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi 40 Kişiyi İş Sahibi Yaptı - Son Dakika
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