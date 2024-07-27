Esenyurt Belediyesi Üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri Düzenledi - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri Düzenledi

Esenyurt Belediyesi, YKS sonrası tercih dönemindeki öğrencilere destek sağlamak için Üniversite Tercih Tanıtım ve Günleri düzenledi. Öğrenciler, birçok üniversite ile birebir görüşme fırsatı yakaladı.

27.07.2024 12:12
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih dönemindeki öğrencilere destek sağlamak için "Üniversite Tercih Tanıtım ve Günleri" düzenledi. İki gün süren tercih günlerinde öğrenciler, birçok farklı üniversite ile birebir görüşme fırsatı yakaladı.

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri'ne öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen tercih günlerine, Belediye'nin rehber öğretmenlerinin yanı sıra 15 üniversite de katıldı. Tercih günlerine gelen gençler, rehber öğretmenlerden istedikleri bölümlerle ilgili bilgi alarak, birçok üniversiteyle de yüz yüze görüşme fırsatı buldu. Tercih günlerine katılarak tek tek stantları gezen Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Ayyıldız, öğrencilere Belediye Başkanı Ahmet Özer'in başarı dileklerini iletti.

"Çözüm sunabilecek üniversiteler burada"

Belediyeden aldığı eğitimle istediği başarıyı yakaladığını söyleyen Jindar Atalmış, "8. Sınıftan beri Sürekli Eğitim Merkezi'nden eğitim alıyorum. Çok güzel bir dönem geçirdik. Hocalarımız çok iyiydi. Dönem sonunda da kendimi tatmin eden bir sıralamaya kavuştum. Şu anda Diş Hekimliği yazmayı düşünüyorum. Hangi bölüme, hangi üniversiteye gidersem yurt dışına gitme imkanına kavuşabilirim diye düşünürken, burada direkt yurt dışı bağlantılı üniversiteleri gördüm. Arkadaşların buraya gelmesini öneririm, çünkü onlara çözüm sunabilecek üniversiteler burada onları bekliyor" dedi.

"Bizimle çok ilgililer"

Hayallerindeki üniversiteyi seçebilmek için tercih günlerine katılan Yudum Kaman, "Geçen yıl buraya gelen arkadaşlarım vardı, onlar önerdi. Hocalarımız özel dershanelere göre çok ilgiliydi. Denemelerimiz çok güzel gidiyordu. Eşit ağırlık öğrencisiyim. Geçen yıla göre sınav sonucum çok iyi geldi. Psikoloji veya yöntem bilişim sistemleri düşünüyorum. Hocalarımız da burada bizimle çok ilgililer. Çok memnun kaldım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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