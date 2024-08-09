Esenyurt Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Çocuklar Hem Eğleniyor Hem Öğreniyor - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Çocuklar Hem Eğleniyor Hem Öğreniyor

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Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Spor Okulları'nda çocuklar 29 farklı branşta eğitim alarak yeteneklerini keşfediyor ve eğlenceli bir yaz tatili geçiriyor. Futbol, karate, yüzme, basketbol gibi birçok branşta verilen eğitimlerde çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Spor okulu öğrencileri gelecekteki hedeflerini belirterek, belediyenin kurslarına katılan arkadaşlarını da teşvik ediyor.

09.08.2024 16:19  Güncelleme: 19:50
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Spor Okulları'nda 29 farklı branşta verilen eğitimlerle çocuklar hem yeteneklerini keşfediyor hem de eğlenceli bir yaz tatili geçiriyor.

Esenyurt Belediyesi'ne ait spor komplekslerinde verilen eğitimlerde çocuklar futbol, karate, yüzme, basketbol gibi birçok farklı branşta eğitim alıyor. Çocukları yaz tatilinde sporla buluşturup onların fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen eğitimlerde çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Spor okulu öğrencilerinden Hiranur Kotenci, ileride masa tenisi hocası olmak istediğini belirterek, "Burada arkadaşlarımla beraber masa tenisi oynuyorum. Zaman zaman farklı yarışmalar yaparak eğlenceli vakit geçiriyoruz. İleride masa tenisi hocası olmak istiyorum. Bu isteğimi gerçekleştirmek için burada çok çalışıyorum. Masa tenisine ilgi duyan arkadaşlarım da belediyenin kurslarına katılarak kendilerini geliştirebilirler. Bu imkanı sağladığı için Başkanı'mız Ahmet Özer'e çok teşekkür ederim" dedi.

Kursta arkadaşlarıyla birlikte keyifli zaman geçirdiğini belirten Zeynep Biçer ise "Burada eğleniyoruz ve farklı hareketleri öğrenme imkanı buluyoruz. Arkadaşlarımla vakit geçiriyor, oyunlar oynuyoruz. İleride cimnastikle ilgili olimpiyatlara katılmak istiyorum, bu hedefime ulaşmak için de çok çalışıyorum. Eğer jimnastiğe ilgi duyan arkadaşlarım varsa, buraya gelebilirler" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Çocuklar Hem Eğleniyor Hem Öğreniyor - Son Dakika

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