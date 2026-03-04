Esenyurt Belediyesinden emniyet personeli ve ailelerine iftar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenyurt Belediyesinden emniyet personeli ve ailelerine iftar

04.03.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesince, ilçenin huzur ve güvenliği için görev yapan emniyet personeli ile ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Esenyurt Belediyesince, ilçenin huzur ve güvenliği için görev yapan emniyet personeli ile ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kültür Merkezi Davet Salonu'nda gerçekleştirilen programa Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, emniyet personeli ve aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edilerek oruçlar açıldı.

Programda konuşan Aksoy, 9 bin metrekarelik yeni emniyet binasının, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nın uç kısmında, ana yol ayrımına yakın bir konumda inşa edileceğini söyledi.

İlçede polis merkezi ihtiyacına dikkati çeken Aksoy, her 200 bin kişiye bir karakol düştüğünü, bu sorunun çözümü için dört yeni karakol yapımının planlandığını ifade etti.

Bunlardan ilki olan Ardıçlı karakolunun yapımında sona yaklaşıldığını ve bayram sonrası tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Aksoy, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat birimlerinin birlikte hizmet verebileceği Kıraç bölgesindeki 15 bin metrekarelik alanın belediye tarafından tahsis edildiğini, projelendirme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Aksoy, ilçede, yapay zeka destekli sistemle kameraların daha etkin izleneceğini, bu sayede emniyet personelinin iş yükünün azalacağını ve olaylara daha hızlı müdahale edilebileceğini aktardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Esenyurt, Belediye, Güvenlik, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesinden emniyet personeli ve ailelerine iftar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’den İsrail’e dikkat çeken mesaj: Gerçek askeri güç harp meydanında değil Çin'den İsrail'e dikkat çeken mesaj: Gerçek askeri güç harp meydanında değil
Fransa’nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya’dan Fransa'nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya'dan
GKRY’den “sığınak ve erken uyarı sistemi“ açıklaması GKRY'den "sığınak ve erken uyarı sistemi" açıklaması
A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta’ya şans tanımadı A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta'ya şans tanımadı
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Düşman savaşı durdurmak zorunda kalacak İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Düşman savaşı durdurmak zorunda kalacak
Kazanmak için tüm tuşlara basıyor Trump bunu yaparsa iç savaş kaçınılmaz Kazanmak için tüm tuşlara basıyor! Trump bunu yaparsa iç savaş kaçınılmaz

16:21
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
15:57
’’Hatay’’ diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı’da çekildiği ortaya çıktı
''Hatay'' diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı'da çekildiği ortaya çıktı
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
15:15
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle
Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
15:09
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
14:53
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı
İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 16:29:06. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesinden emniyet personeli ve ailelerine iftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.