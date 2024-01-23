Esenyurt\'ta 10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı

ESENYURT'ta 26 yaşındaki Abdullah Ören sokak sokak gezerek 9 saat içerisinde biri kadın, biri yabancı uyruklu olmak üzere 10 kişiyi bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Aynı gün içinde gözaltına alınan Ören'in bıçakla saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken evlerin camlarına taş fırlattığı da ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Abdullah Ören, 20 Ocak Cumartesi günü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir doktorun odasını kullanılmaz hale getirdikten sonra kaçtı. Polisin aradığı Ören dün Esenyurt'ta ortaya çıktı. Abdullah Ören Esenyurt'ta sokak sokak gezerek hiç tanımadığı kişileri bıçaklamaya başladı. Ören Merkez, Süleymaniye, Bağlarçeşme ve İnönü Mahalleleri başta olmak üzere Esenyurt'un farklı noktalarında kısa aralıklarla bıçaklı saldırılar gerçekleştirirken geçtiği bazı sokaklarda ise evlerin camlarına taş fırlattı. İlk saldırısını Süleymaniye Mahallesi'nde saat 09.15 sıralarında Çiğdem K.'ya gerçekleştiren Ören elindeki ekmek bıçağıyla akşam saatlerine kadar biri kadın, biri Suriye uyruklu olmak üzere 10 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Bazı kişilerin ise saldırıdan kaçarak kurtulduğu öğrenildi. Saldırıda, Çiğdem K., Yusuf Aykut A., Mehmet Ü., Ayhan P., Harun A., Rojhat S., Murat A., Muhammed T., Efe Can U., Yaser E. olmak üzere toplam 10 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rojhat S. ile Murat A.'nın ise durumunun ağır olduğu belirtildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, son saldırısını Murat A.'ya gerçekleştiren Ören'i İnönü Mahallesi 330. Sokak'ta yakalayarak gözaltına aldı. Gün boyunca Esenyurt'ta dehşet saçan şüpheli Abdullan Ören'i saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken evlerin camlarına taş fırlattığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırıda y aralanan Suriye uyruklu Yaser Eljibawi, "Hastaneye gitmek için evimden çıktım, ameliyat için randevum vardı. Meydan mevkiine geldiğimde, arkamdan birisi gelip bir anda bıçak sapladı, onu görmedim. Ağrım var. Zamanla geçeceğini umuyorum." ifadelerine yer verdi.