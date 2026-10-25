Esenyurt\'ta 4 otomobilin dikiz aynası kimliği belirsiz kişilerce kırıldı

Esenyurt'ta 4 otomobilin dikiz aynası kimliği belirsiz kişilerce kırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki Adile Naşit Bulvarı'nda park halinde bulunan 4 otomobilin dikiz aynası, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Yan aynası kırılan aracını ve çevredeki 3 otomobili cep telefonuyla görüntüleyen sürücü, zararı verenlerin bulunmasını istedi.
ESENYURT'ta park halindeki 4 otomobilin aynaları, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı. Otomobillerdeki hasarı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen araç sahibi, sorumluların bulunmasını istedi.
Olay, Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobilini park eden sürücü, gece aracının yanına döndüğünde yan aynasının kırıldığını gördü. Çevrede park halinde bulunan 3 otomobilin de dikiz aynalarının kırıldığını veya zarar gördüğünü fark eden sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Araçlara neden zarar verildiğini anlayamadığını belirten sürücü, bunu yapan kişi veya kişilerin bulunmasını istedi.
Kaynak: DHA
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