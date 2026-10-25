Esenyurt\'ta 4 otomobilin dikiz aynası kimliği belirsiz kişilerce kırıldı

ESENYURT'ta park halindeki 4 otomobilin aynaları, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı. Otomobillerdeki hasarı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen araç sahibi, sorumluların bulunmasını istedi.

Olay, Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobilini park eden sürücü, gece aracının yanına döndüğünde yan aynasının kırıldığını gördü. Çevrede park halinde bulunan 3 otomobilin de dikiz aynalarının kırıldığını veya zarar gördüğünü fark eden sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Araçlara neden zarar verildiğini anlayamadığını belirten sürücü, bunu yapan kişi veya kişilerin bulunmasını istedi.