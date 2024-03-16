Esenyurt'ta Alacak Verecek Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü

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Esenyurt'ta, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı şüpheli tarafından kaçtığı mağazada silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Pınar Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda 14 Mart'ta karşılaşan Hebun A. ile Nurullah T. alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Hebun A, cadde üzerindeki bir mağazaya kaçan Nurullah T'yi takip etti. Şüpheli, burada yakaladığı Nurullah T'yi yanındaki silahıyla vurdu.

İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan Nurullah T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan Hebun A'nın 6, ağır yaralı Nurullah T'nin de 29 suçtan kaydı olduğunu belirledi.

Yaralının hastanede tedavisinin sürdüğü, polisin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.