Esenyurt'ta Asayiş Uygulaması: 9 Aranan Yakalandı

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Esenyurt'ta düzenlenen asayiş uygulamasında çok sayıda aranan şahıs yakalandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince dün saat 21.00 - 23.00 saatleri arasında 15 noktada gerçekleştirilen denetimlere, 98 araç ve çok sayıda personel katıldı.

İlçedeki denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurulup aranırken, sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile ehliyet ve ruhsat kontrolü yapıldı.

Uygulama sırasında kasten öldürme suçundan 20 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi cezaevine teslim edildi. Aranma kararı bulunan 9 şahıs yakalanırken, 8 yoklama kaçağı tespit edildi.

Uygulama sırasında 10 araç trafikten men edildi. 23 araca da 201 bin 265 lira para cezası kesildi. 7 şahsa narkotik madde kullanımından işlem yapıldı.