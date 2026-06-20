Esenyurt'ta Bina Yangını

Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan ve bitişiğindeki apartmana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pınar Mahallesi 1224 Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki apartmana da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Her iki binada yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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