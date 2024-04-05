Esenyurt'ta bir kişinin öldürülmesi ve iş yerinin yakılması davasında 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Esenyurt'ta bir kişiyi öldürüp iş yerini yaktıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanığa, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.
Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Servet Tevetoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müştekiler Yüksel Çelik ve Havva Gönülkırmaz ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Beyanı sorulan müşteki Yüksel Çelik, yurt dışında olan sanıkların en ağır cezayı almalarını istediğini belirtti. Diğer müşteki Havva Gönülkırmaz ise oğlunun katillerinin 7 yıldır yakalanmadığını söyledi.
Karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Servet Tevetoğlu, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topcu, Nihat Budak ve Murat Budak'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Bu sanıklar için ayrıca, "mala zarar verme" suçundan 2'şer yıl hapis cezası hükmü kuran heyet, firari sanık Turgay Tokur'un dosyasını ayırdı.
İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 Ocak 2017'de Esenyurt'ta bir şarküteriye 2 otomobille gelen silahlı kişilerin, Ercan Gönülkırmaz'a ateş ettikleri ve iş yerini ateşe verdikleri anlatılıyordu.
Olayda Ercan Gönülkırmaz'ın hayatını kaybettiği, iş yerinin yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldiği belirtilen iddianamede, sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu ve Turgay Tokur'un 2 araçla olay yerine gittikleri, Özagin ve Topçu'nun araçlarda kaçmaya hazır beklediği, sanıklardan birinin Gönülkırmaz'a ateş ettiği, Tevetoğlu'nun ise iş yerini ateşe verdiği kaydediliyordu.
Sanıklar Nihat Budak ile Murat Budak'ın da eylemin hazırlayıcısı oldukları öne sürülen iddianamede, 6 sanığın "kan gütme saikiyle öldürme", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl 8 aydan 9'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyordu.
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