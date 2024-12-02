Esenyurt'ta Borçsuz Belediye Hedefi

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Esenyurt Belediye Başkan Vekili ve Vali Yardımcısı Can Aksoy, mali ölçekte temel amaçlarının Esenyurt Belediyesini, ilçeye ait olan kamu kaynaklarını şeffaf ve hesap verilebilir şekilde kullanarak borçsuz belediye haline getirmek olduğunu bildirdi.

Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün itibarıyla Esenyurt Belediye Başkan Vekilliği görevindeki ilk ayı geride bıraktığını belirtti.

İlk ayında, bir yandan yerel hizmetlerin düzenli devamını sağlarken, diğer yandan da mevcut kurumsal kapasitelerinin değerlendirmesini yaptıklarını anlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Esenyurt Belediyesinin 30 Ekim 2024 itibarıyla toplam borcu 5,7 milyar liradır. Borçların 1,7 milyar liralık bölümü inşaat, yol yapım ve satın alma vb. işlemlerden kaynaklanan acil yapılması gereken ödemelerden oluşuyor. Mali incelemelerimiz sürerken, emeklilik ya da iş bırakma sebebiyle kurumdan ayrılan personelimizin birikmiş kıdem tazminatlarının bir süredir ödenmediğini tespit ettik. Biriken kıdem tazminatlarını acil ödeme programına alınmasını sağlayarak emekçilerimizin oluşan mağduriyetini sonlandırdık. Belediyemizin an itibarıyla herhangi bir kıdem tazminatı borcu bulunmamaktadır."

"Bu hafta 94 esnafın tüm alacaklarını ödemeyi planladık"

Aksoy, belediyenin borçlarının önemli bir kısmının ödeme planı olmadan yapılan satın alımlardan kaynaklandığını belirterek, "Özellikle küçük esnafımızın alacaklarını da en kısa sürede ödeyerek, oluşan mağduriyeti sonlandırmayı hedefliyoruz. Bu hafta 94 esnafınızın tüm alacaklarını ödemeyi planladık." ifadesini kullandı.

Esnafın yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Aksoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Mali ölçekte temel amacımız Esenyurt Belediyesini, Esenyurt'a ait olan kamu kaynaklarını şeffaf ve hesap verilebilir şekilde kullanarak borçsuz belediye haline getirmek. Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz. Esenyurtlu hemşehrilerimize sunmamız gereken belediye hizmetlerini de eksiksiz olarak devam ettireceğiz. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli yönetimini, eğitim, sağlık ve güvenlik alanlarında yenilikçi projelerimizi ve yatırımlarımızı düzenli paylaşımlarla hemşehrilerimize etkin iletişim yollarıyla duyurmak istiyoruz."