Esenyurt'ta Çatı Yangını

21.02.2026 01:29
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü. Yaralı yok.

ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Pınar Mahallesi 1250 Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı çatı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

