Esenyurt'ta Çatı Yangını

Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Örnek Mahallesi 1352 Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangında binanın çatısında hasar oluştu.
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