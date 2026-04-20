Yangın, saat 17.00 sıralarında Sultaniye Mahallesi 625. Sokak'taki 5 katlı binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle binanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki iki apartmana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alevler nedeniyle hasar oluşan 3 binada, çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Esenyurt'ta Çatı Yangını İki Apartmana Sıçradı
