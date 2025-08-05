Esenyurt\'ta Cinsel Taciz Şüphelisi Tutuklandı

Esenyurt Hürriyet Mahallesinde iddiaya göre K.B., isimli şahıs sokak üzerinde bulunan apartmanların giriş katlarındaki evlerin camlarına yaklaşarak cinsel organını teşhir ederek uygunsuz davranışlarda bulundu. Durumu fark eden mahalle sakinleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak darp etti.

UYGUNSUZ HAREKETLERİ KAMERADA

Şüpheli şahsın apartmanların giriş katılarında evlerin camlarına yaklaşarak cinsel organını teşhir ederek uygunsuz davranışlarda bulunduğu o anlar kameraya yansıdı.

TUTUKLANDI

Şüpheli şahıs daha sonra, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs, adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.