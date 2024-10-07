Esenyurt'ta Çocuk Tacizine Tutuklama

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Esenyurt'ta sokakta oynayan iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ekim'de Üçevler Mahallesi'nde bir zanlının sokakta oynayan iki çocuğu taciz ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, kimliğini belirlediği H.M'yi Fatih Mahallesi'ndeki ikametinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.M, çıkarıldığı mahkemece "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.