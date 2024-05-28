Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt\'ta çöp kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Erzurum Kongre Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa çöp kamyonu çarptı. Olay sonucunda çocuk hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

28.05.2024 21:57
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Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Erzurum Kongre Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu H.C'ye (8), dönüş yapmaya çalışan M.A. idaresindeki 34 KIR 417 plakalı çöp kamyonu çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. H.C'nin cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Polis, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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