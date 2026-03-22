Esenyurt'ta Elektrik Sorunu Çözüldü

Esenyurt Belediyesinin ilgili kurumlarla yürüttüğü çalışmalar sonucu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde uzun yıllardır devam eden elektrik sorunu çözüme kavuşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, düşük voltaj nedeniyle sık sık yaşanan elektrik kesintileri, mahalle sakinlerini mağdur ediyordu.

Elektronik cihazların arızalanmasına yol açan sorun, vatandaşların maddi zarar yaşamasına da neden olurken, özellikle hasta ve yaşlı bireylerin yaşamını olumsuz etkiliyordu.

Esenyurt Belediyesinin ilgili kurumlarla yürüttüğü koordineli çalışmalar neticesinde, trafo yapımı için gerekli alan tahsisi sağlandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından altyapının güçlendirilmesiyle birlikte mahalledeki elektrik sorunu kalıcı şekilde çözüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Akif Ersoy Mahallesi muhtarı Ali Göleli, mahallelerindeki 10 sokakta voltaj düşüklüğü olduğunu ve 7 yıldır bunun mücadelesini verdiklerini belirterek, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a sorunlarını ilettikten sonra trafo yerinin belirlendiğini aktardı.

Göleli, "Can Başkanımız bizim için candır ve hakikaten sorunlarımızı çözüyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Abdullah Temur ise "Yatağa bağımlı bir hastam var ve dört cihaz elektrikle çalışıyor. Uzun süre ciddi sıkıntı yaşadık. Şimdi çok rahatım, çok mutluyum. Başkanımıza ve muhtarımıza teşekkür ediyorum. Hizmetlerin devamını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.