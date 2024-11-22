Esenyurt\'ta Engelli Bireyler İçin İstihdam Mülakatları Düzenlendi

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların katıldığı mülakatlarla engelli vatandaşları uygun kadrolarda istihdam ediyor.

İşsizliğe çözüm üretmek amacıyla hayata geçirilen ESBİM, engelli vatandaşlara özel mülakat düzenliyor. Birimin bu ay engelli bireyler için gerçekleştirdiği mülakata farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar katıldı. Merkezde, 100'ün üzerinde engelli vatandaşın firmalarla özel olarak görüştüğü mülakatlar sonucunda belirtilen şartları taşıyan kişiler, uygun kadrolarda istihdam edildi.

"Burada personel adayları ile buluşmamız kolaylaşıyor"

Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür eden firma yetkilisi Muhammet Salman, "Buraya engelli vatandaşlarımızın istihdam edilmesi için geldik. ESBİM'in sunduğu bu hizmet çok güzel. Hem iş arayanlar firmaları tanıyor hem de biz işverenler daha çok kişiyle görüşme fırsatı buluyoruz" dedi.

"ESBİM'e daha iyi şartlarda çalışabilmek için geldim"

İş aramak için ESBİM'e başvuran Sinan Karademir de "ESBİM'e daha iyi şartlarda çalışabilmek için geldim. Çeşitli firmalarla görüşerek iş başvurusu yapacağım. Bu hizmetin sağlanması bizim için çok büyük bir şans. Engelli bireyler olarak kendimize uygun işleri bulabiliyoruz. Esenyurt Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.