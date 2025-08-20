Esenyurt\'ta Engelsiz Sanat Atölyesi Kursları

Esenyurt Belediyesince, Engelsiz Sanat Atölyesinde özel bireylerin sanatsal üretime katılımını artırarak hayata daha güçlü şekilde dahil olmalarını sağlamak amacıyla kurslar düzenleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özel bireylerin toplumsal uyumlarını güçlendirmek ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla farklı alanlarda eğitimler veriliyor.

Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Sanat Atölyesi, özel bireylerin gelişimine önemli katkılar sağlarken atölyede gerçekleştirilen müzikal çalışmalar, katılımcıların hem sosyal becerilerini geliştirmelerine hem de müzikal yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oluyor.

Haftanın beş günü uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen kurslarda, özel bireyler farklı enstrümanları çalma fırsatı buluyor. Böylece katılımcılara, akranlarıyla eşit şartlarda yeteneklerini geliştirme imkanı sağlanıyor.

Engelsiz Sanat Atölyesi, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata daha güçlü şekilde dahil olmalarını hedefliyor.