Esenyurt'ta Engelsiz Sanat Atölyesi Kursları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Esenyurt'ta Engelsiz Sanat Atölyesi Kursları

Esenyurt\'ta Engelsiz Sanat Atölyesi Kursları
20.08.2025 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta özel bireyler için sanat atölyesi kursları düzenleniyor, toplumsal uyum güçleniyor.

Esenyurt Belediyesince, Engelsiz Sanat Atölyesinde özel bireylerin sanatsal üretime katılımını artırarak hayata daha güçlü şekilde dahil olmalarını sağlamak amacıyla kurslar düzenleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özel bireylerin toplumsal uyumlarını güçlendirmek ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla farklı alanlarda eğitimler veriliyor.

Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Sanat Atölyesi, özel bireylerin gelişimine önemli katkılar sağlarken atölyede gerçekleştirilen müzikal çalışmalar, katılımcıların hem sosyal becerilerini geliştirmelerine hem de müzikal yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oluyor.

Haftanın beş günü uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen kurslarda, özel bireyler farklı enstrümanları çalma fırsatı buluyor. Böylece katılımcılara, akranlarıyla eşit şartlarda yeteneklerini geliştirme imkanı sağlanıyor.

Engelsiz Sanat Atölyesi, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata daha güçlü şekilde dahil olmalarını hedefliyor.

Kaynak: AA

Esenyurt Belediyesi, Engelliler, Esenyurt, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Engelsiz Sanat Atölyesi Kursları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
Çerçioğlu, resmen meydan okudu: Alnım ak, başım dik Çerçioğlu, resmen meydan okudu: Alnım ak, başım dik
Zelenski, Trump’a 1 dakika içinde 8 kez teşekkür etti Zelenski, Trump'a 1 dakika içinde 8 kez teşekkür etti
Tatilde bile sporu bırakmadı Pınar Altuğ’dan yoga şovu Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ'dan yoga şovu
Oyuncak tabancalı kuyumcu soygununa esnaftan meydan dayağı Oyuncak tabancalı kuyumcu soygununa esnaftan meydan dayağı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
13:48
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 14:51:22. #7.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Engelsiz Sanat Atölyesi Kursları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.