Esenyurt'ta Evde Temizlik Hizmeti

Esenyurt Belediyesi, yaşlı, bakıma muhtaç ve özel gereksinimli vatandaşlar için "evde temizlik" hizmeti başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışan Esenyurt Belediyesi, ilçedeki yaşlı, engelli, kimsesiz, bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üzeri vatandaşların evlerini temizliyor.
"Evde temizlik" uygulamasında ekipler, vatandaşların evlerinde kapsamlı temizlik yapıyor.
İlçede yaşayan vatandaşların bu hizmetten yararlanabilmeleri için belediyeyle irtibata geçmeleri gerekiyor.
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