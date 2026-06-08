Esenyurt'ta Metrobüs Durağında Bıçaklama Olayı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Metrobüs Durağında Bıçaklama Olayı

08.06.2026 19:54
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Metrobüs durağındaki tartışma sonucunda F.A. bıçaklanarak yaşamını yitirdi, zanlılar gözaltında.

Esenyurt'ta metrobüs durağında çıkan tartışmada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mevlana Mahallesi'ndeki metrobüs durağında F.A'nın bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde çıkan tartışmada F.A'nın bıçaklanması sonucu yere yığıldığı anlar yer aldı.

Mevlana Mahallesi'ndeki Beylikdüzü metrobüs durağında dün F.A. (22) ile B.B. (18) ve M.B arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında bıçakla yaralanan F.A. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, şüpheliler B.B. ile babası M.B'yi gözaltına almış, zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Esenyurt, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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