Esenyurt\'ta mobilya atölyesindeki yangın kısa sürede büyüdü, ekipler müdahale ediyor

Esenyurt'ta mobilya atölyesindeki yangın kısa sürede büyüdü, ekipler müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt'ta Akçaburgaz Mahallesi'ndeki mobilya atölyesinde saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı; alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
ESENYURT'ta mobilya atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi'nde çıktı. Mobilya atölyesinden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
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