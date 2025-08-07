Esenyurt'ta Okul Ziyareti

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçedeki okulları ziyaret ederek, belediye ekipleri tarafından yürütülen boya ve badana çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tevfikbey Ortaokulu ile Sultan Alparslan İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Aksoy, yöneticilerle görüşüp yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada, ziyaretindeki konuşmasına yer verilen Aksoy, eğitim kurumlarının fiziki koşullarının iyileştirilmesinin belediyenin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

Esenyurt Belediyesinin eğitime her alanda destek sunduğunu belirten Aksoy, "Çocuklarımızın sağlıklı ve temiz ortamlarda eğitim almalarını sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve eğitim camiasına destek olmak bizim için büyük bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

Aksoy, belediyenin benzer çalışmaları, ilçedeki diğer okullarda da sürdüreceğini kaydetti.