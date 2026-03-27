Esenyurt'ta Servis Aracı Park Halindeki Araçlara Çarptı

Esenyurt'ta yokuş çıktığı esnada geri kayan öğrenci servisinin park halindeki 5 araca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1842. Sokak'ta ilerleyen 34 LKN 769 plakalı servis aracı yokuş yukarı çıktığı sırada geriye doğru kaydı.
İçerisinde öğrencilerin bulunduğu araç, kontrolden çıkarak park halindeki 5 araca çarptıktan sonra durabildi.
Kimsenin yara almadığı kazada araçlarda hasar oluştu.
Kaza anı, bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
