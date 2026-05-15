Esenyurt'ta tırla çarpışan tehlikeli madde taşıyan tankerin sürücüsü yaralandı.
TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden tehlikeli madde taşıyan tanker ile tır çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tanker sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tanker deposundan yola sızan kimyasal maddenin temizlenmesi için ekipler kumlama çalışması yaptı.
Yakıt tankeri olay yerinden kaldırılırken tırı kaldırma çalışmaları ise sürüyor.
Trafik akışının tek şeritten sağlanması nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Tanker ve Tır Çarpıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?