Esenyurt'ta Tehlikeli Motosiklet Gösterisi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Tehlikeli Motosiklet Gösterisi

Esenyurt\'ta Tehlikeli Motosiklet Gösterisi
11.07.2026 20:10
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D-100 Karayolu'nda motosiklet sürücüsü tehlikeli hareketler yaptı, görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

ESENYURT D-100 Karayolu'nda bir sürücü motosikletiyle tehlikeli hareketler yaparak ilerledi. Uzun süre tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, bugün saat 14: 00 sıralarında Turgut Özal Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki bir motosikletli trafiği tehlikeye atarak ilerledi. Sürücünün hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosikletin önünü havaya kaldırdığı ve uzun süre tek teker üzerinde ilerlediği görülüyor. Ayrıca sürücünün ayağa kalkarak ilerlediği anlar da görüntü de yer aldı. Uzun süre tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Motosiklet, Esenyurt, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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